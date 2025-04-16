Peacock отменил сериалы «Основано на реальных событиях» и «Мистер Ностальгия»

Peacock отменил два своих сериала: «Основано на реальных событиях» и «Мистер Ностальгия». Об этом сообщает Deadline.
«Основано на реальных событиях» длился два сезона. В нем снимались Кейли Куоко и Крис Мессина, которые сыграли неудачливую пару, столкнувшуюся с известным серийным убийцей. Воспользовавшись одержимостью Америки тру-краймом, они решают снять с ним подкаст.
Проект разработали номинант на премию «Эмми» Крейг Розенберг и создатель «Озарка» Джейсон Бейтман. Розенберг был также сценаристом и шоураннером триллера.
«Мистер Ностальгия» шел один сезон и рассказывал о бывшем баскетбольном феномене Дэнни Гроссмане. Чтобы вернуть долг, он воссоединяется со своим товарищем по команде шестого класса, великим игроком НБА Стефом Карри, который играет самого себя.
Главную роль в сериале исполнил Адам Палли. Вместе с ним снимались Эго Нводим, Айден Майери, Трейси Леттс, Лейла Скалиси, Тиен Тран и Рич Соммер.