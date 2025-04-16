Peacock отменил сериалы «Основано на реальных событиях» и «Мистер Ностальгия»

«Основано на реальных событиях» длился два сезона. В нем снимались Кейли Куоко и Крис Мессина, которые сыграли неудачливую пару, столкнувшуюся с известным серийным убийцей. Воспользовавшись одержимостью Америки тру-краймом, они решают снять с ним подкаст.