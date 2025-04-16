Джеймс Марсден присоединился ко второму сезону сериала «Друзья и соседи»

В сюжете рассказывается об Эндрю Купере — управляющем хедж-фондом, чья прекрасная жизнь в чрезвычайно богатом районе Вестмонт-Виллидж сначала рушится из‑за внезапного развода с женой, а затем и из‑за увольнения с позором. В качестве шоураннера выступил создатель драмы «Банши» Джонатан Троппер.