Мировые продажи вина упали до самого низкого уровня за 60 лет из‑за смены поколений

Мировое потребление вина в 2024 году упало до самого низкого уровня с 1961 года. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Международную организацию виноградарства и виноделия (OIV).
Продажи вина упали на 3,3%, до 214,2 млн гектолитров, а производство — на 4,8%, до 225,8 млн гектолитров, в 2024 году, что также является самым низким уровнем более чем за 60 лет.
По словам руководителя статистического отдела OIV Джорджо Дельгроссо, винная индустрия столкнулась с «идеальным штормом». Проблемы со здоровьем привели к снижению потребления во многих странах, а экономические факторы усугубили ситуацию.
«Помимо краткосрочных экономических и геополитических потрясений, важно рассмотреть структурные долгосрочные факторы, которые также способствуют наблюдаемому снижению потребления вина», — говорится в ежегодном отчете OIV.
По данным OIV, цена бутылки вина выросла на 30%, а общее потребление сократилось на 12% с 2019–2020 годов. Продажи в Китае ниже доковидного уровня, в Европе потребление упало на 2,8%, во Франции — на 3,6%, в США — на 5,8%. Испания и Португалия — единственные рынки с ростом потребления.
OIV не смог предсказать, будет ли потребление снова расти. Французская сеть винных магазинов Nicolas отметила, что в мире наблюдается поколенческий спад в потреблении. «Люди больше не пьют на праздниках, а молодежь потребляет меньше, чем их родители», — говорится в заявлении компании. При этом, по мнению Nicolas, «люди пьют меньше, но лучше» и поэтому готовы тратить больше.