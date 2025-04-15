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Лора Линни из «Шоу Трумана» и «Озарка» появится в комедийном сериале «Американская классика»

Сегодня в 23:48
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса Лора Линни, известная по фильму «Шоу Трумана» и сериалу «Озарк», снимется в комедийном сериале «Американская классика». Об этом написал Variety.

Линни присоединится к актерскому составу проекта, в который также входят Кевин Клайн и Джо Тенни. Съемки сериала начнутся летом в Нью-Джерси. Шоу выпустит стриминговый сервис MGM+.

«Американская классика» расскажет о звезде Бродвея и «печально известном нарциссе» Ричарде Бине, который переживает публичный срыв, после чего возвращается в родной город Миллесбург.

Там герой вновь оказывается в семейном театре, где Бин впервые осознал свою гениальность. Он обнаруживает театр в печальном состоянии и решает спасти его, а заодно весь город и, возможно, даже мир.

Роль Ричарда в шоу исполнит Клайн. Линни предстанет в образе Кристен Форрест Бин, которая выросла в театре семьи Ричарда и влюбилась в него в возрасте 19 лет. Кристен сбежала с актером, чтобы попытаться добиться успеха в Нью-Йорке.

Но на Бродвее эгоизм Бина оценили больше, чем тихую последовательность Кристен. В конечном итоге девушка разочаровалась и уехала из города домой, где вышла замуж за младшего брата Ричарда Джона и родила дочь Миранду.

К моменту приезда в Миллерсбург опальной театральной звезды Кристен стала мэром города. Она бросает все свои силы на то, чтобы помочь Бунам сохранить семейный театр.

Авторами «Американской классики» стали Майкл Хоффман и Бон Мартин. Хоффман срежиссирует пилотный эпизод сериала и выступит его исполнительным продюсером вместе с Мартином и Эллен Фейри.

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