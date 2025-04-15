Джессика Честейн сыграет в хорроре Роба Сэвиджа по роману «Инциденты вокруг дома»

Американская актриса Джессика Честейн, известная по фильмам «Интерстеллар» и «Прислуга», сыграет главную роль в хорроре по мотивам романа «Инциденты вокруг дома» Джоша Малермана. Об этом сообщил Deadline.
Сценарий картины напишет автор «Наследников» Натан Элстон. Режиссером фильма станет Роб Сэвидж. Ленту выпустит Atomic Monster, Blumhouse и Spin a Black Yarn для студии Universal Pictures.
Детали сюжета будущего хоррора держатся в секрете. В романе Малерман рассказал историю о неблагополучной семье, которая подвергается нападкам со стороны мистического существа по прозвищу «Другая мамочка».
Продюсером кинопроекта станет Джеймс Ван, исполнительными продюсерами — Майкл Клир, Джадсон Скотт, Макдара Келлехер, Сэвидж, Малерман и Райан Льюис. Исполнительным директором проекта будет Алайна Гластал.