Бини Фелдштейн из фильма «Образование» присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»

К своим ролям в сериале вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, а также Майкл Сирил Крейтон. Съемки пятого сезона шоу уже начались в Нью-Йорке. В новых эпизодах герои будут раскрывать убийство Лестера.