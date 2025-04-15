Бини Фелдштейн из фильма «Образование» присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»

Американская актриса Бини Фелдштейн, известная по фильмам «Образование» и «Красотки в бегах», присоединится к актерскому составу сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщил Deadline.
Фелдштейн снимется в проекте вместе с Джермейном Фаулером, Рене Зеллвегер, Кристофу Вальцу, Теей Леони, Кигану-Майклу Ки и Логану Лерману. Подробности о персонаже артистки держатся в тайне.
К своим ролям в сериале вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, а также Майкл Сирил Крейтон. Съемки пятого сезона шоу уже начались в Нью-Йорке. В новых эпизодах герои будут раскрывать убийство Лестера.
В грядущих сериях зрители увидят уже полюбившихся звезд проекта — Мерил Стрип, Юджина Леви, Зака Галифианакиса, Еву Лонгорию, Джейн Линч, Ричарда Кайнда, Мелиссу Маккарти, Кумэйл Нанджиани и Молли Шеннон.