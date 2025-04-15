Билл Скарсгард снимется в военной драме «Mosquito Bowl»

Шведский актер Билл Скарсгард, известный по фильмам «Носферату» и «Оно», снимется в драме «Mosquito Bowl». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером ее выступит Питер Берг, снявший «Первозданную Америку» и «Глубоководный горизонт». В проекте снимется также Николас Галицын («Мысль о тебе», «Пурпурные сердца»).
Какие роли исполнят актеры, держится в секрете. В основу ленты ляжет бестселлер Базза Биссинджера. Его действие разворачивается во время Второй мировой войны.
В центре оказываются четыре звезды американского футбола, которые оставили свою славу после атаки на Перл-Харбор, чтобы пойти служить в морскую пехоту. По сюжету, герои готовятся в вторжению на японский остров Окинава.
Берг написал сценарий киноадаптации вместе с Марком Л. Смитом. Продюсерами проекта стали Берг, представляющий компанию Film 44, Брайан Грейзер из Imagine Entertainment и Алекс Гейнер, а также Эзра Эмануэль.