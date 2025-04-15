Кэрри мирится с Эйданом в трейлере третьего сезона «И просто так…»

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер третьего сезона «И просто так…» — продолжения культового сериала «Секс в большом городе». Новые серии шоу выйдут на стриминговом сервисе 29 мая.
В них, судя по ролику, Миранда встретит новый любовный интерес, Кэрри начнет писать новую книгу, Шарлотта познакомится с первым парнем дочери. Значимую роль в свежих эпизодах, очевидно, сыграет Эйден.
Сериал «И просто так» вышел в начале 2022 года. Второй сезон опубликовали в 2023 году. Сериал продлили на третий сезон еще до окончания предыдущего. Шоураннером проекта стал Майкл Патрик Кинг.
В финале второго сезона в сериале появилась Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс — четвертой подруги и главной героини «Секса в большом городе». Она утверждала, что ей не интересно участие в проекте, но все же вернулась в него.
Появится ли персонаж Кэтролл в новых сериях, неясно. По сюжету, Саманта переехала в Великобританию, поэтому не повляется в жизни старых подруг. Единственная, с кем она восстановила редкий контакт, — Кэрри.