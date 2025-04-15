Вышел трейлер «Жизни Чака» нового проекта Майка Флэнагана и Стивена Кинга

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Жизнь Чака» — нового проекта режиссера Майка Флэнагана («Призраки дома на холме», «Доктор Сон») и писателя Стивена Кинга.
Картина расскажет «необычайную историю обыкновенноо человека». Проект описывается как «незабываемая, смешивающая жанры сказка», в центре которой окажется Чак Крантц, который переживает «чудо любви, горечь утраты и множества, заключенные в каждом из нас».
Роли в фильме исполнили Том Хиддлестон, Чиветэль Эджиофор, Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Марк Хэмил и Мэттью Лиллард, Миа Сара.
Премьера ленты к инотатрах состоится 6 июня. В России «Жизнь Чака» покажет компания «Вольга».
Картина будет разделена на три отдельные части. Ее уже представили на кинофестивале в Торонто. Там фильм получил при зрительских симпатий.
«Афиша Daily» уже посмотрела «Жизнь Чака» и поставила ему 8 из 10 баллов.