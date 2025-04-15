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Аэропорт в Японии переименовали в Hello Kitty на полгода

Сегодня в 17:33
Фото: Sanrio

В японском городе Кунисаки открылся аэропорт, который в ближайшие полгода будет называться «аэропорт Оита Hello Kitty» в честь популярного персонажа поп-культуры — кошечки по имени Китти. Об этом сообщила компания Sanrio Entertainment на портале PR Times.

Вплоть до 13 октября аэропорт будет украшен изображениями Hello Kitty и других культовых персонажей бренда. Фигуры любимых в Японии героев будут встречать путешественников, приехавших в префектуру Оита.

С конца июля по ноябрь между аэропортом и тематическим парком Harmonyland будет курсировать специальный автобус. В магазинах на территории аэропорта представят товары из лимитированной серии, доступной только Harmonyland.

Harmonyland — это парк развлечений, посвященный героям Sanrio. Он находится неподалеку от аэропорта — в той же префектуре Оита, по имени которой названа воздушная гавань.

«В следующем году Harmonyland отметит 35-ю годовщину, и мы искренне благодарны жителям префектуры Оита за все воспоминания, которые мы создали вместе», — подчеркнула президент Sanrio Ая Комаки.

В сентябре парк Harmonyland будет представлен на стенде префектуры Оита на выставке Osaka, Kansai Expo. К ее проведению и приурочена акция с переименованием аэропорта (позднее он будет называться просто «аэропорт Оита») в Hello Kitty.

«Мы также планируем запустить кампанию в социальных сетях, в которой люди смогут принять участие, опубликовав что‑то, связанное с парком персонажей Sanrio Harmonyland, используя ключевое слово #HELLOFromOitatoTheWorld», — поделились в компании.

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