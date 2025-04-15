Джейми Ли Кертис и звезда «Разделения» Бритт Лоуэр снимутся в триллере «Отправитель»

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по франшизе «Хеллоуин», снимется вместе со звездой сериала «Разделение» Бритт Лоуэр в триллере «Отправитель» («Sender»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит режиссер-дебютант Расселл Голдман по сценарию, который он создал на основе своей же короткометражной работы «Вернуть отправителю» 2022 года. Съемки проекта уже начались.
Картина расскажет о женщине, которая сталкивается с мошенничеством при доставке покупок, сделанных в сети. История превращается для героини в столь личную, что она становится одержимой идеей раскрыть персону анонимного отправителя.
В актерский состав картины входят также Анна Барышников («Манчестер у моря», «Дикинсон») и Давид Дастмалчян («Полночь с дьяволом», «Пленницы»). Продюсерами хоррора стали Кертис, Молли Халлам и Джейк Катофски.
Помимо них, над лентой работают исполнительные продюсеры Акшай Шах, Лоуэр и Голдман, а также Томас Грабински, Эрик Бэрд, Сесар Вега и Мирея Виланова.
«Я так горжусь тем, что стала частью команды первого фильма Расселла, первого из многих. Маленькое семя, которое посадила Comet Pictures, теперь выросла в полнометражный фильм, полный талантливых артистов», — поделилась Кертис.