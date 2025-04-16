В Петербурге пройдет азартно-музыкальная игра «Бинго, плиз!» от создателей «Квиз, плиз!»

В Петербурге запустился новый проект от создателей «Квиз, плиз!» — азартно-музыкальная игра «Бинго, плиз!», в котором могут поучаствовать все желающие. О ней «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятий.
«Бинго, плиз!» подойдет людям, которые любят вечеринки и хотят ярко провести время с семьей, друзьями, коллегами или даже случайными знакомыми. Чтобы сыграть в игру, не потребуются никакие специальные знания.
Участников вечера объединят в команды. Каждый игрок получит бланк со случайным набором музыкальных исполнителей. Затем ведущий будет вытягивать бочонки с номерами артистов и включать их композиции.
Участники бинго смогут подпевать знакомым песням и вычеркивать имена артистов из списков. Наиболее удачливые игроки получат призы — фирменный мерч и подарки от партнеров.