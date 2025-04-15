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Холли Бейли снимется в музыкальной комедии Джесси Айзенберга

Сегодня в 15:53
Фото: Walt Disney Pictures

Холли Бейли, Гавана Роуз Лю и Бернадетта Питерс присоединились к касту музыкальной комедии Джесси Айзенберга. Об этом сообщает Variety.

Вместе с ними в фильме снимутся ранее объявленные Джулианна Мур, Пол Джаматти, Бонни Миллиган, Колтон Райан, Лилли Купер и Молик Панчоли.

Мур играет «застенчивую женщину, которая неожиданно получает роль в музыкальной постановке местного театра и впадает в крайности, теряя себя в роли», гласит синопсис.

Айзенберг не только занял кресло режиссера и сценариста, но и написал оригинальную музыку и слова для мюзикла. Музыкальным супервайзером фильма стал Стивен Гизики («Боб Дилан: Никому не известный», «Ла-Ла Ленд»).

Последний фильм Айзенберга, «Настоящая боль», принес ему номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а Кирану Калкину — «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

В картине Айзенберг сыграл Дэвида, который вместе с кузеном Бенджи (Киран Калкин) отправляется в путешествие по Польше, чтобы отдать дань уважения своей бабушке. Между родственниками быстро возникает напряженность, пока они пытаются разобраться в глубоко переплетенных нитях прошлого своей семьи.

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