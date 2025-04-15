Женщины чаще мужчин извиняются на работе, из‑за чего работодатели воспринимают их как менее способных. Это показал эксперимент экономистов Лили Лю и Маршалла Мо из Стэнфордского университета. Его результатами поделился The Economist.
Исследователи разделили 700 американцев на «сотрудников» и «работодателей». «Сотрудники» проходили тест с выбором ответов, а «работодатели» оценивали их успехи и решали, кого повысить. Участники также написали сообщения своим «работодателям», чтобы попытаться повлиять на их решение.
Хотя мужчины и женщины показали примерно одинаковые результаты в тесте, женщины в два раза чаще использовали в сообщениях слова «извините» и «простите». Частично это объясняется разницей в уверенности: мужчины считали, что правильно ответили на 4 из 10 вопросов, в то время как женщины — только на 3,2. Но даже при одинаковом уровне уверенности женщины извинялись на 12% чаще.
«Работодатели» же воспринимали извиняющихся «сотрудников» как менее способных и женщин судили строже, хотя знали, что они извиняются чаще. При этом «работодатели» признались, что испытывали к женщинам больше симпатии. Эти противоположные эффекты уравновешивали друг друга ― и в результате более извиняющиеся работники получали повышение так же часто, как остальные.
«Эксперименты, конечно, не всегда точно отражают реальную жизнь. Но урок, похоже, в том, что работникам не нужно избегать теплых, извиняющихся формулировок, если их цель — повышение», ― отмечает The Economist.