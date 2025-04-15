Хотя мужчины и женщины показали примерно одинаковые результаты в тесте, женщины в два раза чаще использовали в сообщениях слова «извините» и «простите». Частично это объясняется разницей в уверенности: мужчины считали, что правильно ответили на 4 из 10 вопросов, в то время как женщины — только на 3,2. Но даже при одинаковом уровне уверенности женщины извинялись на 12% чаще.