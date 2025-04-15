У «Мятежной Луны» Зака Снайдера появится комикс-приквел о Немезиде

«Мятежная Луна» Зака Снайдера получит приквел в виде комикса под названием «Мятежная Луна: Немезида» («Rebel Moon: Nemesis»).
Комикс-приквел выйдет уже 16 июля. Над серией работала сценаристка Гейл Симон и художник Федерико Бертони.
«Мятежная Луна: Немезида» — это захватывающая история в жанре вестерна о мести, в которой невинная женщина оказывается на пути солдат Империума, убивших ее семью, говорится в пресс-релизе.
«Мне кажется, что эта история была буквально предопределена. Мы с семьей смотрели „Мятежную Луну“ и были в полном восторге, а я сразу же обратила внимание на Немезиду.
Мне понравилась ее крутость, но еще больше — то, как она переживала утрату и видела ее в других. Я просто влюбилась в нее и даже сказала семье: „Черт, как бы я хотела когда‑нибудь написать ее историю“», — отметила Симон.