Режиссер «Один дома-2» назвал камео Трампа в фильме проклятьем

Американский режиссер Крис Коламбус признался, что решение включить Дональда Трампа в фильм «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» стало своего рода проклятием для франшизы.
В интервью San Francisco Chronicle постановщик сказал, что хотел бы вырезать семисекундное камео из фильма 1992 года, но боится, что администрация Трампа депортирует его.
«Это стало проклятием. Это стало тем, о чем я жалею. Настоящей обузой. Я просто хотел бы, чтобы этого не было», — заявил Коламбус.
«Я не могу это вырезать, — продолжил коренной итальянец. — Если я это сделаю, меня, вероятно, вышлют из страны. Меня посчитают непригодным для жизни в США, и мне придется вернуться в Италию или еще куда‑нибудь».
В 2023 году режиссер рассказал Business Insider, что Трамп позволил ему снимать в отеле The Plaza в обмен свое камео в фильме. Сцена вошла в финальную версию: Кевин МакКалистер (в исполнении Маколея Калкина) спрашивает Трампа, как пройти в вестибюль. Трамп отвечает: «Вдоль коридора и налево».
«Когда мы впервые устроили показ фильма, произошло нечто странное: люди начали аплодировать, когда на экране появился Трамп. Тогда я сказал своему монтажеру: „Оставим его в фильме. Это момент для зрителей“», — рассказал Коламбус.
Он добавил, что Трамп «буквально продавил свое появление в фильме», на что сам президент резко отреагировал в 2023 году. Политик заявил, что его умоляли сняться: «Это камео помогло фильму стать успешным. Но если они чувствовали давление или не хотели моего появления, зачем тогда вставили в фильм — и оставляли там более тридцати лет?»