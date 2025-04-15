«Это грустно, это больно»: Диего Луна рассказал о прощании с Кассианом Андором

Диего Луна из «Звездных войн» рассказал, что актерский состав «Андора» плакал после завершения съемок второго сезона.
Первый сезон закончился тем, что Кассиан Андор оказался на грузовом корабле в команде со Стелланом Скарсгордом (Лютен Раэль), еще одним основателем Повстанческого движения. Заключительная часть проследит жизнь персонажа до последних моментов, предшествующих выходу «Изгоя-один». Спойлер: в конце фильма 2016 года персонаж умирает.
«Я попрощался с этим персонажем, когда мы завершили съемки. У меня была прекрасная возможность поблагодарить съёмочную группу, пообщаться с актерами. [Создатель сериала] Тони Гилрой произнёс трогательные слова, мы выпили по бокалу, обнялись, поплакали. Я буду скучать по этой семье», — рассказал актер.
Луна сказал, что ему грустно, но он счастлив, что был частью франшизы на протяжении такого длительного периода:
«Это грустно, это больно, но в то же время я осознаю, насколько мне повезло получить такой шанс. Многие актеры проходят свой путь и не переживают ничего подобного, понимаете? Я не думал, что это произойдет со мной. Это были 10 лет моей жизни, и я горжусь тем, что был частью этой семьи».