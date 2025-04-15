«Это грустно, это больно»: Диего Луна рассказал о прощании с Кассианом Андором

«Это грустно, это больно, но в то же время я осознаю, насколько мне повезло получить такой шанс. Многие актеры проходят свой путь и не переживают ничего подобного, понимаете? Я не думал, что это произойдет со мной. Это были 10 лет моей жизни, и я горжусь тем, что был частью этой семьи».