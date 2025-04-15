Клавиатура в стиле «Разделения» поступит в продажу

Первый сезон «Разделения» получил две премии «Эмми» и две премии Гильдии сценаристов Америки. Культурное влияние сериала столь велико, что слова «инни» и «аути», используемые для обозначения разных состояний личности в шоу, могут закрепиться в языке на столетие. Все потому, что эти термины емко и точно описывают идею переключения между разными ролями в обществе, а еще помогают отделить себя от неприятного опыта, отмечают лингвисты.