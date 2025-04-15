Клавиатура в стиле «Разделения» поступит в продажу

Atomic Keyboard представила клавиатуру MDR Dasher в стиле «Разделения». Она в точности копирует устройство, которое используют в сериале сотрудники отдела макроданных (MDR).
За основу взяли клавиатуру к терминалу Data General Dasher 1977 года ― в сине-белом цвете и массивном ретродизайне. К ней добавили трекбол (вместо мыши) и убрали клавиши Escape, Control и Option. Это намек, что у сотрудников Lumon Industries нет возможности выхода, контроля и выбора.
Atomic Keyboard сделала клавиатуру функциональной. Она подключается к ПК через USB-C и поддерживает совместимость с операционными системами Windows, macOS и Linux.
Количество устройств лимитировано и доступно по предзаказу на сайте компании. Предварительная цена ― 399 долларов.
«Разделение» рассказывает о сотрудниках Lumon Industries ― корпорации, работники которой проходят «операцию разделения». В результате их память раздваивается на рабочую и внерабочую ― одна их личность не знает, что происходит за пределами офиса, а вторая наоборот.
Первый сезон «Разделения» получил две премии «Эмми» и две премии Гильдии сценаристов Америки. Культурное влияние сериала столь велико, что слова «инни» и «аути», используемые для обозначения разных состояний личности в шоу, могут закрепиться в языке на столетие. Все потому, что эти термины емко и точно описывают идею переключения между разными ролями в обществе, а еще помогают отделить себя от неприятного опыта, отмечают лингвисты.