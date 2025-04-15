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Создателя канала «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии

Сегодня в 12:47
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Ленинский райсуд Новосибирска приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя Илью Погиблова, который создал в мессенджерах канал «Синий кит». Об этом сообщает «Коммерсант».

Его признали виновным в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110.2 УК РФ), склонение к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

Согласно материалам дела, в 2023 году мужчина создал каналы в мессенджерах, в которых уговорами и убеждениями побуждал детей выполнять задания для подготовки к самоубийству, включая опасные телесные повреждения.

Для ведения каналов Погиблов привлек подростка. Однако участники дела не смогли закончить свой план, потому что их поймали полицейские.

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