Ватикан признал архитектора Антонио Гауди достойным канонизации

Поклонники Гауди добиваются его канонизации уже более 30 лет. По их мнению, фантастические шпили и замысловатая каменная отделка собора Саграда-Фамилия вдохновили некоторых людей на переход в католицизм. Церковь начала рассматривать запрос о беатификации в начале 2000-х годов.