Ватикан признал архитектора Антонио Гауди достойным канонизации

Ватикан заявил о признании Антонио Гауди, каталонского архитектора, создавшего базилику Саграда-Фамилия в Барселоне, достойным канонизации, пишет The Guardian.
Папа Франциск признал «героические добродетели» Гауди во время своей первой официальной встречи после перенесенной пневмонии.
Это один из первых шагов долгого и сложного процесса канонизации. Архитектор, создавший несколько крупнейших достопримечательностей Барселоны, сначала должен быть беатифицирован, прежде чем может перейти к последнему этапу — причислению к лику святых.
Поклонники Гауди добиваются его канонизации уже более 30 лет. По их мнению, фантастические шпили и замысловатая каменная отделка собора Саграда-Фамилия вдохновили некоторых людей на переход в католицизм. Церковь начала рассматривать запрос о беатификации в начале 2000-х годов.
Строительство базилики началось в 1882 году. Спустя более 140 лет она остается крупнейшей недостроенной католической церковью в мире, несмотря на то что Гауди посвятил проекту последние 12 лет своей жизни.
Папа Бенедикт XVI освятил здание в 2010 году, высоко оценив «гений Антонио Гауди, который превратил эту церковь в хвалу Богу, высеченную из камня».
Спустя несколько лет Церковь объявила, что строительство базилики завершится в 2026 году — к столетию со дня смерти Гауди. Однако вскоре окончание работ отложили на неопределенный срок из‑за пандемии, приостановившей стройку и сократившей доходы от туризма, на которые осуществлялось финансирование проекта.