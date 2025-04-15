Суд отклонил апелляцию Шарлота. Певец проведет в колонии 5,5 года

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил приговор певцу Эдуарду Шарлоту уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает «Интерфакс».
Защита просила в суде смягчить наказание и освободить артиста. Гособвинение требовало направить Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. Обе апелляции были отклонены.
В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил Эдуарда Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Его признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал текст песни «День Победы», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.
Шарлота также обвиняли в повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды, но в ходе судебного разбирательства преследование по этим статьям было прекращено за отсутствием состава преступления.