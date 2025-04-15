«Я заплакал. Честно»: Патрика Шварценеггера расстроил финал третьего сезона «Белого лотоса»

Восемь месяцев мы находились только с актерами и съемочной группой, практически круглосуточно. Потом были еще месяцы пресс-тура — и ты успеваешь узнать этих людей очень глубоко и близко. А потом выходит последний эпизод — и все. Это немного грустно и выбивает из колеи», — отметил Шварценеггер.