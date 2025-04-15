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«Я заплакал. Честно»: Патрика Шварценеггера расстроил финал третьего сезона «Белого лотоса»

Сегодня в 12:26
Фото: Rip Cord Productions

Звезда «Белого лотоса» Патрик Шварценеггер рассказал The Hollywood Reporter, что его очень расстроила финальная серия третьего сезона.

«Во время съемок „Лестницы“ или „Американской истории спорта“ ты работаешь, сближаешься с актерами, но в конце концов возвращаешься домой или в отель. Здесь все было не так. Это было невероятно интенсивно.

Восемь месяцев мы находились только с актерами и съемочной группой, практически круглосуточно. Потом были еще месяцы пресс-тура — и ты успеваешь узнать этих людей очень глубоко и близко. А потом выходит последний эпизод — и все. Это немного грустно и выбивает из колеи», — отметил Шварценеггер.

Последнюю серию актер, сыгравший Саксона, смотрел вместе с коллегой по съемочной площадке Эйми Лу Вуд (Челси). В финале герой Шварценеггера, известный своей разгульной жизнью, начинает переосмысливать свое будущее, в то время как героиня Вуд погибает в перестрелке, начатой ее возлюбленным Риком (Уолтон Гоггинс).

«Когда я смотрел финал и произошла стрельба, я реально сильно разнервничался. Я не ожидал этого. Это было как смерть целой главы моей жизни. Меня это все очень тронуло. Судьба Саксона, смерть Челси… Я заплакал. Честно. Я посмотрел на Эйми Лу Вуд, которая сидела рядом, положил голову ей на плечо, она — мне. Это был грустный, но трогательный момент», — отметил актер.

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