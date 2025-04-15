Флоренс Пью подтвердила свое участие в «Дюне-3»

Официальных подробностей о третьей части «Дюны» пока немного. Единственный актер, который подтвердил свое участие в продолжении, — Джейсон Момоа. Исполнитель роли Дункана Айдахо в первом фильме недавно заявил: «Я возвращаюсь. Ну… не уверен, вляпаюсь ли я за это, но это как с „Игрой престолов“, понимаете? Если вы не читали книги — это не моя вина, правда? Так что да, я снова появлюсь».