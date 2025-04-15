Флоренс Пью подтвердила свое участие в «Дюне-3»

Флоренс Пью подтвердила, что вернется к роли принцессы Ирулан в фильме «Дюна-3».
«Надеюсь, мы увидим ее больше. Хочу больше крутых костюмов!» — сказала актриса изданию Harper’s Bazaar. Съемки третьей части научно-фантастической саги начнутся этим летом.
Пью присоединилась к франшизе во второй части «Дюны», сыграв старшую дочь императора Шаддама IV (Кристофер Уокен) и ученицу Бене Гессерит. В финале фильма, когда Пол Атрейдес (Тимоте Шаламе) бросает вызов ее отцу, Ирулан соглашается выйти за юношу замуж при условии, что он пощадит императора.
Официальных подробностей о третьей части «Дюны» пока немного. Единственный актер, который подтвердил свое участие в продолжении, — Джейсон Момоа. Исполнитель роли Дункана Айдахо в первом фильме недавно заявил: «Я возвращаюсь. Ну… не уверен, вляпаюсь ли я за это, но это как с „Игрой престолов“, понимаете? Если вы не читали книги — это не моя вина, правда? Так что да, я снова появлюсь».
Ранее СМИ писали, что в предстоящем фильме может появиться Роберт Паттинсон. Он может сыграть Скайтейла — зловещий персонаж из романа «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта, принадлежащий к загадочной секте Бене Тлейлаксу.
Также ожидается, что в третьей части вновь появятся Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон и Джош Бролин.