В Чехии 2461 человек окунулся в ледяную воду и установил мировой рекорд

Инициатором самого масштабного в истории заплыва моржей стал Давид Венцл ― чешский фридайвер и сторонник криотерапии. Для него это не первый рекорд: с 2021 по март 2025 года он удерживал титул за самое длинное плавание подо льдом с задержанным дыханием (без ласт и гидрокостюма).