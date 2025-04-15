В Чехии 2461 человек окунулся в ледяную воду и установил мировой рекорд

В Чехии 2461 человек окунулся в ледяную воду и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Эти люди побили предыдущий рекорд, установленный в Польше на съезде зимних пловцов в 2015 году. Тогда в холодную воду вошли 1799 человек.
Инициатором самого масштабного в истории заплыва моржей стал Давид Венцл ― чешский фридайвер и сторонник криотерапии. Для него это не первый рекорд: с 2021 по март 2025 года он удерживал титул за самое длинное плавание подо льдом с задержанным дыханием (без ласт и гидрокостюма).
Венцл провел акцию, чтобы показать, какую пользу может принести лечение холодом и как много в Чехии сторонников этого метода. Перед заплывом эксперты по криотерапии прочитали лекцию, в которой рассказали, как безопасно входить в ледяную воду.
Достижение установили в воде озера Мост ― второго по величине в Чехии. Температура воды в нем в это время была чуть ниже 4 градусов. Более опытные моржи заходили в воду первыми и находились в ней дольше.
В заплыве участвовали дети, подростки, взрослые и даже пожилые люди. Для установления рекорда все участники должны были продержаться в воде одну минуту.
«Я верю, что такие мероприятия вдохновят людей открываться новым вызовам, заботиться о здоровье и находить единомышленников», ― прокомментировал Венцл.