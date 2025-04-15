Мосгорсуд прекратил дело против Данилы Поперечного* о дискредитации армии

Мосгорсуд отменил штраф и прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении комика Данилы Поперечного*. Об этом говорится в судебной картотеке.
Решение было принято в связи с отсутствием состава и события административного правонарушения.
В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Поперечного на 50 тыс. рублей, признав его виновным в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Согласно материалам дела, поводом стал пост в инстаграме** с негативным отношением к военной операции на территории Украины.
В марте комик оспорил штраф. Он говорил, что никоим образом не дискредитировал Российскую армию.
После начала спецоперации Поперечный переехал в США. В июне 2024 года его внесли в список иноагентов. По мнению Минюста, артист выступал против военных действий на территории Украины, распространял недостоверные сведения о России и был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами.
* Данила Поперечный внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.