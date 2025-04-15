Мосгорсуд прекратил дело против Данилы Поперечного* о дискредитации армии

В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Поперечного на 50 тыс. рублей, признав его виновным в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Согласно материалам дела, поводом стал пост в инстаграме** с негативным отношением к военной операции на территории Украины.