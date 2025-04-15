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В Нидерландах выявили десятки доноров спермы, каждый из которых стал отцом минимум 25 детей

Сегодня в 09:26
Фото: Jimmy Conover/Unsplash

В Нидерландах выявили не менее 85 «массовых доноров» спермы, которые стали отцами 25 или более детей. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на национальную организацию гинекологии и акушерства (NVOG).

Новая система регистрации выявила, что клиники по лечению бесплодия на протяжении десятилетий нарушали действующие правила донорства спермы. Некоторые организации сознательно использовали одни и те же образцы спермы более 25 раз, обменивались ими без необходимой документации или ведома доноров, а также разрешали одним и тем же донорам сдавать образцы в нескольких клиниках.

«Число так называемых массовых доноров должно равняться нулю. От лица всей профессии мы приносим извинения. Мы поступали не так, как следовало», — заявила гинеколог Марике Схоненберг.

Закон, направленный на снижение риска случайного инцеста и близкородственного скрещивания, с 1992 года должен был запрещать донорам становиться отцами более чем 25 детей в пределах страны. Однако его оказалось сложно эффективно применять из‑за строгих законов о защите личной информации.

Лимит был снижен до 12 в 2018 году, однако механизм его соблюдения — национальный реестр доноров и матерей — вступил в силу с ретроактивным действием только в апреле этого года. Новая система кодов гарантировала, что сперма одного донора не будет использована более чем для 12 зачатий.

«Теперь мы впервые точно знаем, сколько детей приходится на каждого донора», — сказала Схоненберг. Данные показали, что с 2004 года, когда было отменено право доноров на анонимность, в Нидерландах было как минимум 85 «массовых доноров».

Большинство из них стали биологическими отцами от 26 до 40 детей, хотя у некоторых было от 50 до 75. Среди них — как минимум 10 врачей-репродуктологов, включая Яна Карбаата, который незаконно стал отцом как минимум 81 ребенка в своей клинике.

Самым «продуктивным» донором оказался Джонатан Якоб Мейер — герой документального фильма Netflix «Человек с 1000 детей». Известно, что он стал отцом как минимум 550 детей по всему миру, из них более 100 были зачаты в клиниках Нидерландов.

Тис ван дер Мер из фонда Stichting Donorkind, который помогает детям находить своих биологических отцов-доноров, назвал данные «медицинской катастрофой». По его словам, речь идет как минимум о 3000 детей в Нидерландах, у которых по 25 и более единокровных братьев и сестер.

«Подорванное доверие к медицинской системе и к государству, которое допустило все это, — это только начало», — отметил ван дер Мер, добавив, что как дети, так и некоторые доноры неизбежно столкнутся с дополнительным стрессом.

Он также подчеркнул, что в такой небольшой и густонаселенной стране, как Нидерланды, эти дети, повзрослев, столкнутся и с практическими трудностями. «Когда они начнут встречаться с кем‑то, им придется делать ДНК-тесты, чтобы убедиться, что это не близкий родственник», — сказал он.

По его словам, крайне важно, чтобы всем участникам ситуации была предоставлена полная информация. NVOG призвала матерей, доноров и детей обратиться в свои клиники репродуктивной медицины. Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что на этой неделе проинформирует парламент о результатах расследования.

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