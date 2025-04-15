В Нидерландах выявили десятки доноров спермы, каждый из которых стал отцом минимум 25 детей

Лимит был снижен до 12 в 2018 году, однако механизм его соблюдения — национальный реестр доноров и матерей — вступил в силу с ретроактивным действием только в апреле этого года. Новая система кодов гарантировала, что сперма одного донора не будет использована более чем для 12 зачатий.