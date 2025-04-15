На главных торговых улицах Москвы стало открываться гораздо меньше фэшн-магазинов

За весь 2025 год на ключевых торговых улицах Москвы откроется не более 30 новых фэшн-магазинов. Это на 46% меньше, чем в 2024 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование NF Group.
Основной причиной аналитики называют низкую долю свободных площадей в условиях высокого спроса на размещение в таких локациях. Влияют и растущие издержки из‑за высоких ставок аренды, логистики ремонта и эксплуатации.
Еще один фактор — переход потребителей в онлайн, что снижает прибыльность офлайн-проектов. Сейчас многие компании предпочитают открывать свои первые магазины в ТЦ, прежде чем выйти на рынок стрит-ретейла.
Эксперты также связывают ситуацию с замедлением выхода на рынок зарубежных марок. За январь — март 2025 года в РФ появились лишь девять новых брендов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
До ухода из России крупнейших международных компаний центральные торговые улицы считались основной локацией для размещения международных брендов тяжелого люкса. Сейчас в таких местах располагаются в основном магазины российских ювелирных домов или мультибрендовые проекты.