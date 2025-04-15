Кейт Бланшетт заявила, что задумывается об уходе из актерской профессии

По словам актрисы, ей потребовалось очень много времени, чтобы хоть немного привыкнуть к тому, что ее фотографируют. «Я всегда ощущала себя где‑то на периферии, поэтому каждый раз удивляюсь, когда чувствую, что нахожусь где‑то на своем месте. Я вхожу в любую среду с любопытством, не ожидая, что меня примут или будут рады видеть. Я всю жизнь училась чувствовать себя комфортно в состоянии дискомфорта», — добавила она.