Кейт Бланшетт заявила, что задумывается об уходе из актерской профессии

Кейт Бланшетт призналась, что «серьезно задумывается о том, чтобы в будущем уйти из актерской профессии».
В новом интервью Radio Times актриса рассказала, что, несмотря на многолетнюю карьеру и пребывание в центре внимания, она так и не привыкла к славе. Звезда «Властелина Колец» и «Тар» сделала заявление на фоне выхода ее первой радиопостановки для BBC Radio 4 «The Fever».
«Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Я действительно думаю о том, чтобы бросить актерство. Есть много других вещей, которыми я хочу заняться в жизни», — поделилась Бланшетт.
«Когда ты приходишь на ток-шоу или вот даже сюда, а потом видишь вырванные из контекста фразы, выделенные курсивом, они звучат слишком громко… А я не такой человек», — продолжила она.
По словам актрисы, ей потребовалось очень много времени, чтобы хоть немного привыкнуть к тому, что ее фотографируют. «Я всегда ощущала себя где‑то на периферии, поэтому каждый раз удивляюсь, когда чувствую, что нахожусь где‑то на своем месте. Я вхожу в любую среду с любопытством, не ожидая, что меня примут или будут рады видеть. Я всю жизнь училась чувствовать себя комфортно в состоянии дискомфорта», — добавила она.