Yonhap: Kia готовится к возвращению на российский рынок

Как отмечает Yonhap, возвращение на российский рынок может сыграть для Kia положительную роль с точки зрения диверсификации на фоне глобальной неопределенности. При этом корейские автопроизводители столкнутся в РФ с жесткой конкуренцией с китайскими компаниями, которые заметно усилили свое присутствие в стране в последние годы.