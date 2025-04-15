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Yonhap: Kia готовится к возвращению на российский рынок

Сегодня в 07:48
Фото: NurPhoto/Getty Images

Kia включила российский рынок в обновленную версию своих среднесрочных и долгосрочных целей по продажам, сообщает агентство Yonhap. Наблюдатели расценивают это как первый шаг Hyundai Motor Group (владеет Kia) к возвращению на рынок РФ.

Предполагается, что пересмотр стратегии связан с изменениями в международной обстановке и ростом ожиданий по окончанию военного конфликта на Украине после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло.

Согласно обновленной стратегии, Kia планирует продать в России до конца года 50 тыс. автомобилей. Для сравнения: в Северной Америке за этот период продажи должны составить 1,11 млн машин, в Европе ― 774 тыс., в Южной Корее ― 580 тыс., в Индии ― 400 тыс.

Как отмечает Yonhap, возвращение на российский рынок может сыграть для Kia положительную роль с точки зрения диверсификации на фоне глобальной неопределенности. При этом корейские автопроизводители столкнутся в РФ с жесткой конкуренцией с китайскими компаниями, которые заметно усилили свое присутствие в стране в последние годы.

По данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности, в 2021 году Kia и Hyundai продали в России 354 тыс. автомобилей, заняв первое место среди брендов с долей рынка 23,3%.

После начала военной операции на Украине конгломерат Hyundai Motor Group продал свои активы в России, включая завод в Петербурге, за символическую сумму в 10 тыс. рублей. При этом у компании осталась возможность выкупить его до конца 2025 года. Несколько дней назад The Korea Times сообщало, что группа рассматривает вариант воспользоваться этой возможностью.

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