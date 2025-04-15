Lil Nas X госпитализировали с частичным параличом лица

Lil Nas X рассказал, что у него случился внезапный частичный паралич лица, пишет NME.
Рэпер выложил в соцсети видео, на котором лежит в палате в больничной рубашке. На ролике артист рассказал, что «потерял контроль» над правой стороной лица. Он пытается улыбнуться, но правая сторона лица остается неподвижной.
«Какого черта. Я даже нормально смеяться не могу, бро. Что за фигня! Боже мой», — говорит Lil Nas X в видео. В сторис он заверил поклонников, что сохраняет позитивный настрой и попросил фанатов не переживать за него.
«Я в порядке. Не грустите из‑за меня. Лучше потрясите задом!» — сказал он подписчикам. «Буду выглядеть забавно какое‑то время, но и только», — добавил он в еще одном посте. Артист пока не раскрыл причину своего состояния.