Билли Айлиш призналась, что никогда не считала себя красивой

Билли Айлиш заявила, что «никогда не чувствовала себя очень красивой». Для новой статьи в Vogue певица ответила вопросы от известных личностей, включая Сабрину Карпентер, Чаппелл Роан, Charli XCX и Грету Гервиг.
Один вопрос от Ники Минаж особенно тронул Айлиш и заставил ее поделиться своими личными мыслями о том, как она относится к своей внешности, будучи успешной молодой женщиной.
«Это может быть странный вопрос, но кажется, что иногда тебе немного не по себе от того, насколько ты красива. Я могу ошибаться. Многие женщины из всех слоев общества считали, что их работа затмевается их красотой или физическими данными. Было ли когда‑нибудь в твоей карьере или до того, как ты ее сделала, время, когда тебе хотелось, чтобы люди не видели тебя и могли слышать только музыку, а на самом деле просто слушать написанные слова?» — написала Минаж.
Айлиш ответила: «Никки, этот вопрос чуть не довел меня до слез. Ну… как ты сказала в начале вопроса, я никогда по-настоящему не чувствовала себя красивой и не воспринимала себя в этом ключе, так что мне точно не приходилось бороться с мыслями, что внешность может что‑то затмить — потому что я и сама этого не видела».
«Мне пришлось действительно убеждать себя в том, что я красивая. Быть женщиной — это тяжело», — добавила певица.
В интервью Билли Айлиш рассказала Михаэле Коэл, что «часто чувствовала сомнения, страх и сильнейшее давление», поскольку стремилась к тому, чтобы ее карьера и личность со временем менялись.
Айлиш не раз открыто говорила о давлении, связанном с внешностью, которое испытывают женщины в современном мире. В январе она предостерегла своих поклонников от опасностей экстремальных диет, вспомнив период «пару лет назад», когда «сильно похудела» и была «чрезвычайно несчастна, даже не осознавая этого».