Билли Айлиш призналась, что никогда не считала себя красивой

«Это может быть странный вопрос, но кажется, что иногда тебе немного не по себе от того, насколько ты красива. Я могу ошибаться. Многие женщины из всех слоев общества считали, что их работа затмевается их красотой или физическими данными. Было ли когда‑нибудь в твоей карьере или до того, как ты ее сделала, время, когда тебе хотелось, чтобы люди не видели тебя и могли слышать только музыку, а на самом деле просто слушать написанные слова?» — написала Минаж.