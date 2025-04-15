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Cream Soda, Dopeclvb, «Моя Мишель»: Пикник Афиши x Сбер объявил первую волну артистов

Сегодня в 06:00
Фото: пресс-служба «Афиши»

Пикник Афиши x Сбер раскрывает первую волну артистов. 21 июня фестиваль вернется в родной парк Коломенское, где на четырех сценах выступят десятки артистов, значимых для всех поколений.

В лайнапе ― первый за три года концерт рэпера Mnogoznaal, который вместе с группой Kasha представит особую программу, и сценический реюнион легендарного объединения Dopeclvb, в которое входят i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста. В Коломенском они исполнят как классический материал, так и новые совместные и сольные работы.

На сцене Пикника также прозвучат хиты электронного проекта Cream Soda, группы «Моя Мишель», чья солистка Таня Ткачук как никто другой умеет дарить слушателям море нежности, и артистки Rozalia, сочетающей поп и R’n’B.

9 августа Пикник Афиши отправится на Елагин остров Петербурга. Там на 4 сценах вместе с Cream Soda, Mnogoznaal и Rozalia выступят инди-проект «Сироткин» с тонкой лирикой и уютным саундом, кинематографический инди-поп «Базар», электронное трио из Уфы «Лауд» и проект москвича Тимофея Якимова «тима ищет свет», который сочетает хип-хоп, инди и lo-fi.

Список артистов будет пополняться. Имена второй и третьей волны лайнапа объявят уже скоро. Кроме музыкальных выступлений на Пикнике Афиши будут арт-инсталляции, образовательные лекции, дизайнерские мастер-классы и другие активности. Узнать больше о фесте и купить билеты можно здесь.

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