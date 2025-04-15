Cream Soda, Dopeclvb, «Моя Мишель»: Пикник Афиши x Сбер объявил первую волну артистов

В лайнапе ― первый за три года концерт рэпера Mnogoznaal , который вместе с группой Kasha представит особую программу, и сценический реюнион легендарного объединения Dopeclvb , в которое входят i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста. В Коломенском они исполнят как классический материал, так и новые совместные и сольные работы.