В Париже пройдет выставка дизайнера Рика Оуэнса

В парижском Музее Гальера пройдет выставка творчества американского дизайнера и модельера Рика Оуэнса. Об этом сообщил Women’s Wear Daily.
Экспозиция откроется 28 июня и будет доступна до 4 января 2026 года. Она представит ретроспективу деятельности Оуэнса. В музее воссоздадут интерьер калифорнийской спальни дизайнера, а также представят 30 скульптур из цемента.
Выставка будет носить название «Храм любви». Она охватит всю карьеру Оуэнса. В саду музея можно будет найти статуи, обернутые расшитой пайетками тканью. Экспозиция распространится также на фасад институции.
Оуэнс назвал «Храм любви» беспрецедентным по масштабу и размаху проектом. «Это размышление о любви, красоте и разнообразии, представленное в монументальной обстановке», — отметил художник.
На выставке покажут более 100 фэшн-работ дизайнера, а также его личные документы, архивные видео и инсталляции. Кроме того, в экспозицию войдут работы Гюстава Моро, Йозефа Бойса и Стивена Паррино.
Рик Оуэнс начал свою карьеру в моде в качестве закройщика в Лос-Анджелесе. В 1994 году он запустил свой бренд, вдохновляясь андеграундной культурой и гламуром 1930-х годов. В качестве вдохновения он использовал современное искусство и ранние голливудские фильмы.
Выставка в Париже расскажет о «центральной роли» возлюбленной дизайнера Мишель Лами в его творчестве и жизни. Ее присутствие, как утверждают создатели экспозиции, «ощущается на протяжении всей выставки». Кураторами проекта станут Мирен Арзалуз и Александр Самсон.