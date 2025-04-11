«Сколько у тебя было партнеров?»: россияне назвали самые неловкие вопросы на первом свидании

Среди самых неловких вопросов на первом свидании лидируют «Сколько у тебя было партнеров?» и «Почему ты сейчас не в отношениях?» — их упомянули по 16% респондентов. В топе антирейтинга также ― «Сколько ты зарабатываешь?» (13%) и «Почему ты расстался (-ась) с бывшим (-ей)?» (11%).