«Сколько у тебя было партнеров?»: россияне назвали самые неловкие вопросы на первом свидании

«VK Знакомства» выяснили, какие темы вызывают у россиян наибольший дискомфорт на первом свидании. Результатами опроса дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».
Выяснилось, что чаще всего напряжение возникает при обсуждении личных финансов (35%), прошлых отношений (24%) и политических или религиозных взглядов (21%). Другими неудобными темами стали вопросы о личном здоровье (18%) и планы на создание семьи (15%).
Среди самых неловких вопросов на первом свидании лидируют «Сколько у тебя было партнеров?» и «Почему ты сейчас не в отношениях?» — их упомянули по 16% респондентов. В топе антирейтинга также ― «Сколько ты зарабатываешь?» (13%) и «Почему ты расстался (-ась) с бывшим (-ей)?» (11%).
Насчет того, когда с потенциальным партнером следует обсудить неудобные темы, мнения россиян разделились. 28% считают, что стоит обговорить их сразу, а 29% предпочитают дождаться подходящего момента. Лишь 7% опрошенных уверены, что такие темы могут ухудшить или даже разрушить отношения.
Половина опрошенных не считает нежелание партнера отвечать на неудобные вопросы тревожным знаком. 16% усматривают в этом попытку скрыть что‑то от партнера. А трети респондентов обсуждений подобных тем портило свидание.
Исследование проведено в апреле 2025 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1500 респондентов из разных городов России.