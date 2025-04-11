Ирландский комик и телеведущий Грэм Нортон снимется в сериале «Доктор Кто». Об этом сообщил Variety.
Нортон появится в эпизоде, посвященном конкурсу песни Interstellar — галактической версии «Евровидения». Телеведущий комментировал шоу с 2009 года. Станет ли он комментатором Interstellar, неясно.
Роль артиста держат в секрете. Известно, что его персонаж будет фигурировать в шестом эпизоде нового сезона. В нем 15-й Доктор в исполнении Нкути Гатвы и его спутница Белинда Чандра окажутся на Межзвездном песенном конкурсе.
В серии можно будет увидеть также Фредди Фокса из «Медленных лошадей», бывшего участника The X Factor Райлана, Кадиффа Кирвана из «Дряни», Чарли Конду и Мириам Тик-Ли.
«Не может быть песенного конкурса без самого великого человека, и это было честью — приветствовать Грэма Нортона в нашей студии в Кардиффе», — поделился шоураннер проекта Расселл Т.Дэвис.
Он отметил, что у Нортона в шоу не просто камео. «У него целый сюжетный поворот, полностью его! Это самый дикий эпизод из всех, и нам повезло, что Грэм внес свой вклад в этот хаос», — подчеркнул Дэвис.
Эпизод «Межзвездный песенный конкурс» выйдет в эфир 17 мая на канале BBC One, платформе BBC iPlayer и стриминговом сервисе Disney+. Премьера всего сезона «Доктора Кто» ожидается 12 апреля.