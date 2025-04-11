Телеведущий Грэм Нортон снимется в сериале «Доктор Кто»

Роль артиста держат в секрете. Известно, что его персонаж будет фигурировать в шестом эпизоде нового сезона. В нем 15-й Доктор в исполнении Нкути Гатвы и его спутница Белинда Чандра окажутся на Межзвездном песенном конкурсе.