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У звезды «Эйфории» Эрика Дейна диагностировали БАС

Сегодня в 15:00
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

У актера Эрика Дейна диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). «Я благодарен, что рядом со мной любящая семья — вместе мы будем проходить этот новый этап», ― поделился он с журналом People.

По словам Дейна, он счастлив, что может продолжать работу, и с нетерпением ждет возвращения на съемочную площадку «Эйфории» на следующей неделе. Актер попросил проявить уважение к его семье и дать им немного личного пространства в это время.

Эрик Дейн играет в «Эйфории» главу семейства Джейкобс Кэла. Съемки третьего сезона хита HBO начнутся 14 апреля.

БАС ― дегенеративное заболевание, которое вызывает прогрессирующий паралич мышц. Сначала пациенты испытывают подергивания и слабость в конечностях, затем возможны нарушения речи. Постепенно люди с БАС теряют возможность говорить, есть, ходить и дышать самостоятельно.

Сейчас лекарства от БАС не существует. По данным Ассоциации мышечной дистрофии, в среднем пациенты живут от трех до пяти лет после постановки диагноза, хотя некоторые могут прожить десятилетия.

В третьем сезоне «Эйфории» к Дейну присоединятся Шэрон Стоун и певица Розалия в качестве приглашенных звезд. К своим ролям вернутся Зендая, Сидни Суини, Хантер Шефер, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Колман Доминго и Доминик Файк.

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