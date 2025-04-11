Soulja Boy обязали выплатить 4 млн долларов экс-ассистентке по делу о сексуализированном насилии

Суд в США обязал рэпера Soulja Boy выплатить более 4 млн долларов экс-ассистентке, имя которой не раскрывается, по делу о сексуализированном насилии. Об этом пишет Variety.
10 апреля присяжные решили, что рэпер виновен в нанесении душевных страданий, сексуализированных домогательствах и невыплате зарплаты.
При этом рэпер, который улыбался во время оглашения приговора, был оправдан в незаконном лишении свободы и увольнении. Позднее его обязали выплатить еще 250 тыс. долларов в качестве штрафных санкций.
«Мы считаем, что доказательства не подтверждают вынесенный вердикт. Жаль, что предубеждения и искажение культурных представлений могли повлиять на суд. Мистер Уэй [настоящая фамилия рэпера] намерен использовать все возможные средства после суда, чтобы добиться справедливости», — сказал адвокат Рикки Айви.
В 2021 году девушка, скрывающая свое имя, подала иск против Soulja Boy, утверждая, что он похитил и изнасиловал ее, когда она работала его ассистенткой. Девушка устроилась к Soulja Boy в 2018 году, и уже в первый месяц он, по ее словам, отправил ей фотографии своих гениталий, после чего у них начались романтические отношения, которые вскоре переросли в насильственные. Она утверждала, что музыкант запирал ее на двое суток в комнате без еды.
Soulja Boy отрицал обвинения, заявляя, что никогда официально не нанимал ее, а просто предоставил жилье в обмен на помощь в скручивании косяков. Он описал их отношения как взаимные, но временами конфликтные.
При этом ключевыми доказательствами в деле стали фото синяков и переписка между ними. Soulja Boy настаивал в суде, что угрожающие сообщения вроде «Сдохни, сука. Надо было тебя убить» не были буквальными угрозами.
В 2023 году рэпера признали виновным в деле о домашнем насилии. Тогда его обязали выплатить 235,9 тыс. долларов своей бывшей девушке Кайле Майерс. Она заявила, что после вечеринки Soulja Boy пнул ее, ударил по голове пистолетом и угрожал убийством. Помощник Уэя связал ее скотчем.