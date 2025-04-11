Soulja Boy обязали выплатить 4 млн долларов экс-ассистентке по делу о сексуализированном насилии

В 2021 году девушка, скрывающая свое имя, подала иск против Soulja Boy, утверждая, что он похитил и изнасиловал ее, когда она работала его ассистенткой. Девушка устроилась к Soulja Boy в 2018 году, и уже в первый месяц он, по ее словам, отправил ей фотографии своих гениталий, после чего у них начались романтические отношения, которые вскоре переросли в насильственные. Она утверждала, что музыкант запирал ее на двое суток в комнате без еды.