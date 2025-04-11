«Афиша» добавила в сервис Russpass лучшие события для путешественников

«Афиша» помогла сервису для внутреннего туризма Russpass расширить выбор выставок, концертов и других мероприятий. Теперь купить билеты на культурные события по всей России можно сразу при планировании путешествия.
Для поиска подходящего ивента в Russpass есть фильтры, с помощью которых можно указать город, дату, площадку, подходящий бюджет или другие предпочтения. К примеру, можно подобрать события для всей семьи или для первого визита в город.
Благодаря «Афише» число мероприятий на Russpass увеличилось до 2000. Лидерами по приросту среди городов стали Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
«Для „Афиши“ интеграция в Russpass — это возможность по-настоящему объединить культурную жизнь страны. Гости столицы могут познакомиться с московскими мероприятиями, а жители крупных городов узнают культурные особенности разных регионов России со всем их национальным разнообразием. Как и во всех наших инициативах, мы стремимся к тому, чтобы культура становилась ближе к людям, а качественный досуг — проще в организации», ― отметил и. о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров.
Russpass ― туристический сервис, разработанный по инициативе правительства Москвы в 2020 году. Сейчас в нем доступны около 50 тыс. отелей, ресторанов, экскурсий и других событий.