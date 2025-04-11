В Москве ожидают резкое потепление. На следующей неделе температура может достичь +22

«В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 — плюс 6, в воскресенье плюс 4 — плюс 7», ― отметил синоптик.