В Москве ожидают резкое потепление. На следующей неделе температура может достичь +22

На следующей неделе в Москве может потеплеть до плюс 22 градусов. Это соответствует показателям лета, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В предстоящие выходные зима продолжит отступать. По ночам в Москве еще будут проходить атмосферные фронты со снежными зарядами до утра, а днем, с выходом промежуточных гребней антициклона погода будет постепенно улучшаться. В темное время суток около 0, днем в субботу плюс 3 — плюс 6, в воскресенье плюс 4 — плюс 7», ― отметил синоптик.
По его словам, на следующей неделе благодаря азиатскому антициклону в Центральную Россию придет солнечная и сухая погода, а выпавший за неделю снег быстро растает.
«В ночь на понедельник в столице будут последние слабые заморозки, а днем уже плюс 10 — плюс 15. Во вторник под утро плюс 1 — плюс 6, после полудня плюс 13 — плюс 18. В среду в сумерках плюс 4 — плюс 9, в дневные часы плюс 15 — плюс 20», ― отметил Тишковец.
Во второй половине недели станет еще теплее благодаря южным ветрам: ночью плюс 7 ― плюс 12, в разгар дня плюс 17 ― плюс 22.