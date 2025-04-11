Сургутским чиновникам запретили лайкать порно и приходить на работу с похмелья

Чиновникам также запретили публиковать в соцсетях свои фотографии в обнаженном и полуобнаженном в виде или с сигаретами и алкоголем. Еще нельзя размещать кадры «из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши».