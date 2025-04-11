Сургутским чиновникам запретили лайкать порно и приходить на работу с похмелья

Чиновникам Сургута запретили лайкать порнографию, приходить на работу с похмелья и фотографироваться у дорогих авто. Об этом говорится в обновленном Кодексе этики муниципальных служащих, который подписал мэр Максим Слепов.
«Не публиковать, не копировать, не размещать опубликованные другими пользователями и не отмечать как „понравившиеся“ фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера либо содержащие заведомо ложную информацию, имеющие своей целью оскорбление, клевету, провокацию, создание паники», — говорится в документе.
Чиновникам также запретили публиковать в соцсетях свои фотографии в обнаженном и полуобнаженном в виде или с сигаретами и алкоголем. Еще нельзя размещать кадры «из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши».
Среди других ограничений ― запреты приходить на работу пьяным или с похмелья, оскорблять или угрожать коллегам и гражданам, публично выражать свои политические взгляды и критиковать власть.
За нарушения кодекса Слепов намерен дисциплинарно наказывать сотрудников, а в особых случаях и увольнять.