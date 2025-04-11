Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года

Музыкальный фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Плюс Студии».
Действие ленты развивается в мире песен рок-группы. По сюжету сказочная вселенная уничтожается из‑за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.
К своим ролям вернулись Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплев — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка. К касту проекта также присоединился Илья Гришин, который сыграет главного антагониста в сказочной вселенной — Некроманта.
Режиссером фильма стал постановщик сериала Рустам Мосафир. Он также стал соавтором сценария совместно с Александром Бузиным.
Сериал «Король и Шут» вышел в 2023 году и занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске». Вдова покойного вокалиста группы Михаила Горшенева Ольга Горшенева раскритиковала проект, заявив, что образ Горшка «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».