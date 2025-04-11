Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года

Действие ленты развивается в мире песен рок-группы. По сюжету сказочная вселенная уничтожается из‑за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.