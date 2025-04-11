Юра Борисов преподаст «Урок»: драматический сериал стартует 25 апреля в Okko

Борисов играет в сериале успешного в прошлом музыканта Антона, который теряет все после автомобильной аварии и года в наркологической клинике. Антон возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин (Даниил Воробьев), полная противоположность главного героя. Константин предлагает брату помощь в трудное время, но с условием, что Антон устроится учителем в школу. Там свободолюбивому музыканту придется вникать в проблемы подростков.