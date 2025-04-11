Юра Борисов преподаст «Урок»: драматический сериал стартует 25 апреля в Okko

Okko раскрыл дату премьеры сериала «Урок». Подростковая драма с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым стартует в онлайн-кинотеатре 25 апреля ― в этот день появится первая серия. Остальные семь эпизодов будут выходить по пятницам раз в неделю.
Борисов играет в сериале успешного в прошлом музыканта Антона, который теряет все после автомобильной аварии и года в наркологической клинике. Антон возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин (Даниил Воробьев), полная противоположность главного героя. Константин предлагает брату помощь в трудное время, но с условием, что Антон устроится учителем в школу. Там свободолюбивому музыканту придется вникать в проблемы подростков.
Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, работавший над сериалами «Один клик» и «Оливье и роботы». «Проект по большому счету о том, как важен в жизни человека подростковый период. Период, в котором человек находится на развилке и, по сути, определяет свою будущую жизнь. Как легко нанести непоправимую травму и как тяжело потом с этим справиться во взрослом возрасте», — отмечал он.
Вместе с Борисовым и Воробьевым на экране появятся Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина и Виталий Щербина. Оператор ― Максим Смирнов, работавший над «Елками-10», «Тонким вкусом», «Сестрами».
Первые серии «Урока» представили в конкурсной программе третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».