Больше тысячи фанатов пришли проститься с Пашей Техником. Они перекрыли улицу

В храме Петра и Павла в Лефортово в 12.00 началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником.
Гражданская панихида продлится несколько часов. После этого рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Церемонию уже посетили родные музыканта, бывшая жена Карина Мельничук (Ева Карицкая) и его директор Марк Яровный.
Mash пишет, что на прощание с Техником пришли более тысячи поклонников, и их число постепенно увеличивается. Очередь начинается от станции метро «Лефортово» и длится до храма.
Собравшиеся у храма Петра и Павла фанаты рэпера скандируют: «Паша Техник» и поднимают к небу гвоздики.
По данным телеграм-канала Baza, людей так много, что они давно не помещаются на территории храма, из‑за чего некоторые стали пытаться попасть туда через забор.
Фанаты также перекрыли проезжую часть.
Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что недавно он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.