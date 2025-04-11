Больше тысячи фанатов пришли проститься с Пашей Техником. Они перекрыли улицу

Сегодня / 12:50
В Москве ожидают резкое потепление. На следующей неделе температура может достичь +22
Сегодня / 11:25
Юра Борисов преподаст «Урок»: драматический сериал стартует 25 апреля в Okko
Сегодня / 11:12
Сургутским чиновникам запретили лайкать порно и приходить на работу с похмелья
Сегодня / 10:43
Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года
Сегодня / 09:22
Звезду «Барри» Билла Хейдера уволили с работы в кинотеатре из‑за спойлера финала «Титаника»
Сегодня / 08:30
«Одержимые злом», «Реинкарнация», «Поезд в Пусан»: Collider составил топ лучших хорроров десятилетия
Сегодня / 07:08
Режиссер «Переходного возраста» может снять экранизацию романа «Алхимик» Пауло Коэльо
Сегодня / 06:58
На Олимпиаде-2028 впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин
Сегодня / 06:06
В России Роберт Сапольски стал самым популярным ученым-писателем. Он обошел Стивена Хокинга
Сегодня / 23:09
Премия «Оскар» получит еще одну номинацию. С 2028 года награду будут вручать за лучшие трюки
Сегодня / 22:40
Сэмюэль Л.Джексон сыграет в фильме «Человек войны»
Сегодня / 22:02
Майкл Б.Джордан экранизирует хоррор-роман «The House of Last Resort» Кристофера Голдена
Сегодня / 21:01
Режиссер Кристофер Лэндон отказался от «Крика-7» из‑за угроз после увольнения Мелиссы Барреры
Вчера / 19:48
Звук перезагрузки Windows и саундтрек к Minecraft включили в Национальный реестр аудиозаписей США
Вчера / 19:30
Prime Video выпустит сериал «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
Вчера / 19:04
В Петербурге пройдет мастер-класс по созданию посуды с нерпами
Вчера / 18:29
Юра Борисов подписал контракт с агентством UTA. Оно представляет Джонни Деппа и Тимоте Шаламе
Вчера / 18:13
«Спермагеддон» не выйдет в России ― ему отказали в прокатном удостоверении
Вчера / 17:52
Эмма Коррин и Оливия Колман сыграют в экранизации «Гордости и предубеждения» от Netflix
Вчера / 17:09
Котики и собачки ― более успешные инфлюэнсеры, чем люди. Это научно доказано
Вчера / 17:02
Патти Смит выпустит мемуары «Хлеб ангелов»
Вчера / 16:24
Директор Театра им. Вахтангова назвал издевательством введение именных билетов на спектакли в Москве
Вчера / 15:32
В США на встрече, посвященной борьбе с насилием, произошла стрельба. Один человек погиб
Вчера / 15:17
В Бразилии мужчина запустил такси для домашних животных. Они могут теперь путешествовать без хозяев
Вчера / 14:36
Pulp анонсировали первый за 24 года альбом «More» и выпустили первый сингл с него
Вчера / 14:15
Prada покупает Versace за 1,375 млрд долларов
Вчера / 13:44
Хидэо Кодзима: разработка Death Stranding 2: On the Beach завершена на 95%
Вчера / 13:42
Создатель «Кто убил BlackBerry» снимет экранизацию «Magic: The Gathering»

Больше тысячи фанатов пришли проститься с Пашей Техником. Они перекрыли улицу

Сегодня в 10:12
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В храме Петра и Павла в Лефортово в 12.00 началась церемония прощания с рэпером Пашей Техником.

Гражданская панихида продлится несколько часов. После этого рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Церемонию уже посетили родные музыканта, бывшая жена Карина Мельничук (Ева Карицкая) и его директор Марк Яровный.

Mash пишет, что на прощание с Техником пришли более тысячи поклонников, и их число постепенно увеличивается. Очередь начинается от станции метро «Лефортово» и длится до храма.

Собравшиеся у храма Петра и Павла фанаты рэпера скандируют: «Паша Техник» и поднимают к небу гвоздики.

По данным телеграм-канала Baza, людей так много, что они давно не помещаются на территории храма, из‑за чего некоторые стали пытаться попасть туда через забор.

Фанаты также перекрыли проезжую часть.

Паша Техник ушел из жизни 4 апреля в возрасте 40 лет. Сотрудники клиники отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого проект «Выжившие» сообщал, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.

Ранее исполнителя ввели в искусственную кому в больнице, куда он попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писали, что недавно он получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами