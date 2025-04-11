«Одержимые злом», «Реинкарнация», «Поезд в Пусан»: Collider составил топ лучших хорроров десятилетия

Издание Collider составило топ-10 самых страшных фильмов ужасов, вышедших за последние 10 лет. По словам журналистов, за последнюю декаду новые и талантливые авторы успели оставить яркий след в жанре. Картины в рейтинге ранжированы по степени того, насколько они шокируют, тревожат и выбивают из колеи.
На первом месте оказался хоррор аргентинского режиссера Демиана Руньи «Одержимые злом», который вышел в 2023 году. «Ощущение безысходности пронизывает все повествование, а визуальные образы одновременно шокируют и завораживают. Некоторые фильмы ужасов — просто веселое развлечение с парой пугающих моментов, но „Одержимые злом“ запечатлевается в сознании надолго — на недели, если не больше», ― отмечает Collider.
На второй строчке ― картина Дэвида Роберта Митчелла «Оно приходит за тобой», где главную героиню в исполнении Майки Монро после ее первого секса начинает преследовать нечто, желающее ее смерти. Тройку замыкает фильм «Реинкарнация» Ари Астера, который издание называет одним из самых шокирующих хорроров последнего десятилетия.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
- «Одержимые злом» (2023), режиссер Демиан Рунья
- «Оно приходит за тобой» (2015), режиссер Дэвид Роберт Митчелл
- «Реинкарнация» (2018), режиссер Ари Астер
- «Демон внутри» (2016), режиссер Андре Эвредаль
- «Собиратель душ» (2024), режиссер Оз Перкинс
- «Поезд в Пусан» (2016), режиссер Ен Сан Хо
- «Прочь» (2017), режиссер Джордан Пил
- «Два, три, демон, приди!» (2022), режиссеры Майкл и Дэнни Филиппу
- «Ужасающий-2» (2022), режиссер Дэмиен Леоне
- «Восстание зловещих мертвецов» (2023), режиссер Ли Кронин
Недавно Collider собрал рейтинг из десяти худших фантастических фильмов ужасов. На первом месте оказался низкобюджетный «Тролль-2» с «уморительно глупыми диалогами, уморительно ужасной игрой актеров и уморительно бессмысленной историей». В тройку также попали мистический триллер Уве Болла «Один в темноте» с 1% на Rotten Tomatoes и «Лепрекон: Начало» Зака Липовски ― самый бессмысленный и разочаровывающий фильм франшизы.