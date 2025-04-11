«Одержимые злом», «Реинкарнация», «Поезд в Пусан»: Collider составил топ лучших хорроров десятилетия

На первом месте оказался хоррор аргентинского режиссера Демиана Руньи «Одержимые злом», который вышел в 2023 году. «Ощущение безысходности пронизывает все повествование, а визуальные образы одновременно шокируют и завораживают. Некоторые фильмы ужасов — просто веселое развлечение с парой пугающих моментов, но „Одержимые злом“ запечатлевается в сознании надолго — на недели, если не больше», ― отмечает Collider.