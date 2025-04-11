«Одержимые злом», «Реинкарнация», «Поезд в Пусан»: Collider составил топ лучших хорроров десятилетия

Сегодня / 10:12
Больше тысячи фанатов пришли проститься с Пашей Техником. Они перекрыли улицу
Сегодня / 09:22
Звезду «Барри» Билла Хейдера уволили с работы в кинотеатре из‑за спойлера финала «Титаника»
Сегодня / 07:08
Режиссер «Переходного возраста» может снять экранизацию романа «Алхимик» Пауло Коэльо
Сегодня / 06:58
На Олимпиаде-2028 впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин
Сегодня / 06:06
В России Роберт Сапольски стал самым популярным ученым-писателем. Он обошел Стивена Хокинга
Сегодня / 23:09
Премия «Оскар» получит еще одну номинацию. С 2028 года награду будут вручать за лучшие трюки
Сегодня / 22:40
Сэмюэль Л.Джексон сыграет в фильме «Человек войны»
Сегодня / 22:02
Майкл Б.Джордан экранизирует хоррор-роман «The House of Last Resort» Кристофера Голдена
Сегодня / 21:01
Режиссер Кристофер Лэндон отказался от «Крика-7» из‑за угроз после увольнения Мелиссы Барреры
Вчера / 19:48
Звук перезагрузки Windows и саундтрек к Minecraft включили в Национальный реестр аудиозаписей США
Вчера / 19:30
Prime Video выпустит сериал «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
Вчера / 19:04
В Петербурге пройдет мастер-класс по созданию посуды с нерпами
Вчера / 18:29
Юра Борисов подписал контракт с агентством UTA. Оно представляет Джонни Деппа и Тимоте Шаламе
Вчера / 18:13
«Спермагеддон» не выйдет в России ― ему отказали в прокатном удостоверении
Вчера / 17:52
Эмма Коррин и Оливия Колман сыграют в экранизации «Гордости и предубеждения» от Netflix
Вчера / 17:09
Котики и собачки ― более успешные инфлюэнсеры, чем люди. Это научно доказано
Вчера / 17:02
Патти Смит выпустит мемуары «Хлеб ангелов»
Вчера / 16:24
Директор Театра им. Вахтангова назвал издевательством введение именных билетов на спектакли в Москве
Вчера / 15:32
В США на встрече, посвященной борьбе с насилием, произошла стрельба. Один человек погиб
Вчера / 15:17
В Бразилии мужчина запустил такси для домашних животных. Они могут теперь путешествовать без хозяев
Вчера / 14:36
Pulp анонсировали первый за 24 года альбом «More» и выпустили первый сингл с него
Вчера / 14:15
Prada покупает Versace за 1,375 млрд долларов
Вчера / 13:44
Хидэо Кодзима: разработка Death Stranding 2: On the Beach завершена на 95%
Вчера / 13:42
Создатель «Кто убил BlackBerry» снимет экранизацию «Magic: The Gathering»
Вчера / 13:37
Настя Красильникова и Александр Борзенко обсудят проблемы подростков на открытой онлайн-дискуссии
Вчера / 13:08
Криштиану Роналду и Мэттью Вон запустили киностудию
Вчера / 13:04
Джеймс Кэмерон хочет использовать ИИ для сокращения расходов на производство кино
Вчера / 12:24
Уэс Андерсон, Ари Астер и Кирилл Серебренников: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

«Одержимые злом», «Реинкарнация», «Поезд в Пусан»: Collider составил топ лучших хорроров десятилетия

Сегодня в 08:30
Фото: кадр из фильма «Одержимые злом»/«Атмосфера кино»

Издание Collider составило топ-10 самых страшных фильмов ужасов, вышедших за последние 10 лет. По словам журналистов, за последнюю декаду новые и талантливые авторы успели оставить яркий след в жанре. Картины в рейтинге ранжированы по степени того, насколько они шокируют, тревожат и выбивают из колеи.

На первом месте оказался хоррор аргентинского режиссера Демиана Руньи «Одержимые злом», который вышел в 2023 году. «Ощущение безысходности пронизывает все повествование, а визуальные образы одновременно шокируют и завораживают. Некоторые фильмы ужасов — просто веселое развлечение с парой пугающих моментов, но „Одержимые злом“ запечатлевается в сознании надолго — на недели, если не больше», ― отмечает Collider.

На второй строчке ― картина Дэвида Роберта Митчелла «Оно приходит за тобой», где главную героиню в исполнении Майки Монро после ее первого секса начинает преследовать нечто, желающее ее смерти. Тройку замыкает фильм «Реинкарнация» Ари Астера, который издание называет одним из самых шокирующих хорроров последнего десятилетия.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

  1. «Одержимые злом» (2023), режиссер Демиан Рунья
  2. «Оно приходит за тобой» (2015), режиссер Дэвид Роберт Митчелл
  3. «Реинкарнация» (2018), режиссер Ари Астер
  4. «Демон внутри» (2016), режиссер Андре Эвредаль
  5. «Собиратель душ» (2024), режиссер Оз Перкинс
  6. «Поезд в Пусан» (2016), режиссер Ен Сан Хо
  7. «Прочь» (2017), режиссер Джордан Пил
  8. «Два, три, демон, приди!» (2022), режиссеры Майкл и Дэнни Филиппу
  9. «Ужасающий-2» (2022), режиссер Дэмиен Леоне
  10. «Восстание зловещих мертвецов» (2023), режиссер Ли Кронин

Недавно Collider собрал рейтинг из десяти худших фантастических фильмов ужасов. На первом месте оказался низкобюджетный «Тролль-2» с «уморительно глупыми диалогами, уморительно ужасной игрой актеров и уморительно бессмысленной историей». В тройку также попали мистический триллер Уве Болла «Один в темноте» с 1% на Rotten Tomatoes и «Лепрекон: Начало» Зака Липовски ― самый бессмысленный и разочаровывающий фильм франшизы.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами