Звезду «Барри» Билла Хейдера уволили с работы в кинотеатре из‑за спойлера финала «Титаника»

«Я работал в кинотеатре, фильм еще не вышел, и женское братство выкупило весь зал. Они стояли в проходе, а я говорил: „Эй, ребята, можете отойти?“ Они начали издеваться надо мной, сказали, что я похож на Чарльза Мэнсона. А я был в бабочке и кушаке, просил их отойти, а они такие: „Нет“.