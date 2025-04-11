Звезду «Барри» Билла Хейдера уволили с работы в кинотеатре из‑за спойлера финала «Титаника»

Звезда сериала «Барри» Билл Хейдер рассказал на шоу Netflix «Everybody’s Live with John Mulaney», как однажды его уволили с работы в кинотеатре за то, что он проспойлерил концовку «Титаника».
«Я работал в кинотеатре, фильм еще не вышел, и женское братство выкупило весь зал. Они стояли в проходе, а я говорил: „Эй, ребята, можете отойти?“ Они начали издеваться надо мной, сказали, что я похож на Чарльза Мэнсона. А я был в бабочке и кушаке, просил их отойти, а они такие: „Нет“.
Когда они заходили и я отрывал билеты, я сказал: „Приятного просмотра. Корабль в конце тонет. Лео умирает“. Они: „Нет, не умирает“. А я: „Да, вы думаете, что он спит, но он замерз.“ Вот так я им отомстил», — с усмешкой сказал Хейдер.
По словам актера, после этого его уволили на месте. «Менеджер спустился с улыбкой и сказал: „Билл, мне придется тебя уволить“. Ему это понравилось, но он даже не смог смотреть мне в глаза», — сказал он.