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На Олимпиаде-2028 впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин

Сегодня в 06:58
Фото: МОК

На Олимпиаде, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе, выступят 5655 женщин и 5543 мужчин. Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Число спортсменок, участвующих в Олимпиаде, впервые в истории превысит количество мужчин-спортсменов.

«Гендерное равенство стало ключевым критерием при распределении квот и формировании программы», ― отметили в МОК.

Во всех командных видах спорта число женских команд впервые будет не меньше, чем мужских. В водном поло появятся две дополнительные женские команды — теперь их станет 12, как и у мужчин.

В футбольном турнире женских команд будет даже больше — 16 против 12 мужских. В боксе добавят еще одну женскую категорию, что обеспечит гендерное равенство по числу соревнований.

«Программа ОИ-2028 разрабатывалась на основе запросов от международных спортивных федераций и в соответствии с рекомендациями Комиссии по олимпийской программе МОК. Принципы, утвержденные в 2023 году, гласили: Игры должны быть гендерно равными, глобально привлекательными, разумными по стоимости и сложности и сфокусированными на интересах спортсменов», ― заявили в МОК.

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