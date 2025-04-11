На Олимпиаде-2028 впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин

На Олимпиаде, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе, выступят 5655 женщин и 5543 мужчин. Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Число спортсменок, участвующих в Олимпиаде, впервые в истории превысит количество мужчин-спортсменов.
«Гендерное равенство стало ключевым критерием при распределении квот и формировании программы», ― отметили в МОК.
Во всех командных видах спорта число женских команд впервые будет не меньше, чем мужских. В водном поло появятся две дополнительные женские команды — теперь их станет 12, как и у мужчин.
В футбольном турнире женских команд будет даже больше — 16 против 12 мужских. В боксе добавят еще одну женскую категорию, что обеспечит гендерное равенство по числу соревнований.
«Программа ОИ-2028 разрабатывалась на основе запросов от международных спортивных федераций и в соответствии с рекомендациями Комиссии по олимпийской программе МОК. Принципы, утвержденные в 2023 году, гласили: Игры должны быть гендерно равными, глобально привлекательными, разумными по стоимости и сложности и сфокусированными на интересах спортсменов», ― заявили в МОК.