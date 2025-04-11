На Олимпиаде-2028 впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин

На Олимпиаде, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе, выступят 5655 женщин и 5543 мужчин. Об этом говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Число спортсменок, участвующих в Олимпиаде, впервые в истории превысит количество мужчин-спортсменов.