Режиссер «Переходного возраста» может снять экранизацию романа «Алхимик» Пауло Коэльо

Шоураннер «Переходного возраста» Филип Барантини ведет переговоры о съемках экранизации «Алхимика» Пауло Коэльо.
Над проектом уже работает сценарист нашумевшего сериала о подростке-убийце Джек Торн. Предполагается, что съемки «Алхимика» начнутся в 2026 году.
«Алхимик», написанный бразильским писателем Пауло Коэльо, рассказывает о путешествии Сантьяго, андалузского пастуха, который из‑за повторяющегося сна отправляется на поиски спрятанного сокровища. По пути он встречает ряд загадочных персонажей: алхимиков, королей и мудрецов.
Роман был переведен более чем на 80 языков и продан тиражом свыше 65 млн экземпляров по всему миру. Впервые о готовящейся экранизации стало известно в октябре 2023 года.