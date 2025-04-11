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В России Роберт Сапольски стал самым популярным ученым-писателем. Он обошел Стивена Хокинга

Сегодня в 06:06
Фото: Debby Hudson/Unsplash

В России профессор биологических наук Роберт Сапольский оказался самым востребованным ученым-писателем за последние 12 месяцев. Об этом говорится в исследовании «Литреса».

Автор обошел популярного физика-теоретика Стивена Кинга, прославившегося книгами о Вселенной. Третье место в топе занял российский доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Его аудиокнига «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» также стала самым востребованным произведением.

Следующие четыре позиции заняли профессор Нью-Йоркского университета Митио Каку и доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, публицист Александр Никонов и пионер квантовых вычислений Дэвид Дойч.

Восьмое место занял географ, специалист по языку и культуре Японии Александр Раевский, девятое — эволюционный биолог Ричард Докинз, а десятое — один из главных мировых экспертов по общей теории относительности Кип Торн.

В топ-5 дисциплин вошли биология (45,3%), физика (45,2%), география (6%), химия (3%) и геология (1%).

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