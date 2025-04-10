Премия «Оскар» получит еще одну номинацию. С 2028 года награду будут вручать за лучшие трюки

«С первых дней существования кино постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что можем воздать должное новаторской работе этих технических и креативных художников», — сказали в совместном заявлении гендиректор Американской киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг.