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Премия «Оскар» получит еще одну номинацию. С 2028 года награду будут вручать за лучшие трюки

Сегодня в 23:09
Фото: Hunter Scott/Unsplash

Кинематографическую премию «Оскар» с 2028 года будут вручать в номинации за лучший трюковой дизайн. Об этом сообщил Independent.

Новую категорию введут к 100-летию премии в знак признания вклада каскадеров в индустрию. Соответственно, первые фильмы, которые получат награду, выйдут на экраны в 2027 году.

«С первых дней существования кино постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что можем воздать должное новаторской работе этих технических и креативных художников», — сказали в совместном заявлении гендиректор Американской киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг.

Знаменитые каскадеры и координаторы трюков Дэвид Лейтч и Крис О’Хара внесли свой вклад в расширение числа номинаций «Оскара». Они выступили перед членами киноакадемии, призывая включить трюковое искусство в перечень наградных категорий.

В данный момент в состав Американской киноакадемии входят более 100 каскадеров. Всего в организацию включены более 8000 специалистов.

В 2026 году «Оскар» впервые получат также специалисты по подбору актеров. Будут ли вручать награду за кастинг во время торжественной церемонии вручения премии, пока неясно.

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