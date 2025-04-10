Сэмюэль Л. Джексон сыграет в фильме «Человек войны»

Американский актер Сэмюэль Л. Джексон, известный по фильмам «Криминальное чтиво» и «Омерзительная восьмерка», исполнит главную роль в вестерне «Человек войны» («Man of War»). Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины станет Тим Стори, снявший картины «Том и Джерри» и «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера». Джексон сыграет в ленте недавно вышедшего на пенсию уважаемого генерала.
Герой возвращается в свой родной город в штате Джорджия после смерти жены и оказывается в мире коррупции, джентрификации и расизма. Взяв на вооружение свои боевые навыки, он начнет войну против города и эксплуатирующего его миллиардера.
Сценарий проекта написал Шелдон Тернер, работавший над фильмами «Все или ничего» и «Мне бы в небо». Продюсерами вестерна стали Тернер, Дженнифер Кляйн из 100% Productions, Вики Стори из The Story Company.